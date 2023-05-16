Избил и ограбил собутыльника: жителю Кантемира “светит” до 7 лет тюрьмы

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Правоохранители задержали 38-летнего жителя Кантемира, который избил и ограбил приятеля.

По данным полиции, подозреваемый употреблял спиртные напитки с 36-летним приятелем на одной из улиц в центре Кишинева. В один момент он отобрал у собутыльника телефон и избил его, а затем скрылся с места преступления.

Подозреваемый был задержан на 72 часа. Ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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