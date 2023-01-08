Избил и изнасиловал собственную бабушку: жителя Сынжерей приговорили к 4 годам тюрьмы

Избил и изнасиловал собственную бабушку: жителя Сынжерей приговорили к 4 годам тюрьмы

Суд Бельц приговорил жителя Сынжерей, который избил и изнасиловал свою бабушку, к 4 годам лишения свободы в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 9 декабря 2022 года. Мужчина был в нетрезвом состоянии. В тот день он находился дома со своей бабушкой. Подсудимый избил пожилую женщину, а затем связал ей руки и изнасиловал.

На заседании суда он признал свою вину, передает deschide.md.

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