Избил до смерти сожительницу: жителю Чимишлии грозит 15 лет тюрьмы

Избил до смерти сожительницу: жителю Чимишлии грозит 15 лет тюрьмы

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в порыве ревности избил сожительницу. Он наносил ей удары кулаками и ногами.

Женщина получила тяжёлые травмы, в результате которых скончалась, пишет gagauzinfo.md. Подозреваемого задержали и поместили под предварительный арест.

Известно, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности. Теперь мужчине грозит 15 лет тюремного заключения.

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