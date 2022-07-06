До смерти избил собственного отца: житель Страшен проведёт в тюрьме 13 лет

До смерти избил собственного отца: житель Страшен проведёт в тюрьме 13 лет

Суд приговорил 33-летнего жителя села Микэуць Страшенского района, который до смерти избил собственного отца, к 13 годам лишения свободы в пенитенциаре закрытого типа. 

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, инцидент произошёл в апреле 2019 года. Между мужчинами произошла ссора из-за того, что отец употреблял спиртные напитки. Сын избил его, а спустя несколько дней потерпевший в результате полученных травм скончался в больнице. 

В ходе судебного процесса обвиняемый не признал свою вину. Приговор не окончательный и может быть обжалован в высшей судебной инстанции.

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