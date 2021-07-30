Избил до смерти: подросток подозревается в убийстве сельчанина

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В одном из домов села Кицканы был обнаружен труп 36-летнего мужчины.

Правоохранители установили личность подозреваемого – 14-летнего сельчанина. Как выяснилось, в доме проживает прабабушка подозреваемого, к ней часто наведываются любители алкоголя. Кроме того, к пожилой женщине, пишет mvdpmr.org, несколько раз в неделю приходит правнук.

На протяжении некоторого времени подросток и сельчанин, который поселился в чужом доме, конфликтовали, иногда дело заканчивалось потасовками. В очередной раз увидев в доме непрошеного постояльца, подросток нанёс ему несколько ударов ногами в область живота. Вернувшись через несколько часов, юноша увидел, что мужчина скончался. По версии врачей, причина смерти – тупая травма живота.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело.

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