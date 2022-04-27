Избил до смерти на почве ревности: бельчанина подозревают в убийстве

Избил до смерти на почве ревности: бельчанина подозревают в убийстве

Бельцкие полицейские получили информацию о трупе в квартире.

На месте происшествия выяснилось, что минувшей ночью 38-летний мужчина с сожительницей распивали спиртные напитки. В какой-то момент между парой вспыхнул конфликт, переросший в драку. В результате полученных побоев женщина скончалась на месте.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

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