Избиение школьницы на Чеканах: зачинщица драки признала свою вину

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Накануне в кишинёвском суде прошло первое заседание по делу об избиении 15-летней школьницы в столичном секторе Чеканы. На скамье подсудимых – три 14-летние девочки. Зачинщица драки признала свою вину и сожалеет о содеянном. Об этом сообщил адвокат обвиняемой.

Заседание проходило за закрытыми дверями. Адвокат одной из подсудимых заявил, что девочка признаёт свою вину и надеется получить более мягкий приговор, передаёт unimedia.info.

– Мы ещё не дошли до стадии заявлений подсудимых, но девочка признала свою вину. Заседание прошло очень продуктивно, были заслушаны все стороны. Сегодня прошло предварительное слушание. Окончательное заседание суда запланировано на 10 сентября, – сообщил адвокат.

Напомним, что инцидент произошёл 5 февраля этого года в секторе Чеканы. Согласно материалам дела, пять девушек унизили и жестоко избили школьницу ногами и кулаками. Происходящее было снято на камеру, после чего одна из подозреваемых опубликовала запись в социальной сети.

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