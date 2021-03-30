Избиение школьницы на Чеканах: три девушки пойдут под суд, а родители ещё двух выплатят штраф

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Три 14-летние девушки окажутся на скамье подсудимых по обвинению в хулиганстве. Они и две их приятельницы избили 16-летнюю школьницу. Инцидент произошёл 5 февраля этого года в секторе Чеканы.

Согласно материалам дела, пять девушек унизили и жестоко избили школьницу ногами и кулаками. Происходящее было снято на камеру, после чего одна из подозреваемых опубликовала запись в социальной сети. Прокуратура завершила уголовное дело, возбуждённое в отношении трёх девушек, которым исполнилось 14 лет, и передала его в суд.

Уголовный процесс в отношении ещё двух школьниц был прекращён, так как они не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность. В связи с этим на имена их родителей были возбуждены административные дела за невыполнение своих обязанностей по уходу за ребёнком и его воспитанию.

В соответствии с законодательством, хулиганство, совершённое двумя или более лицами, наказывается штрафом в размере до 67 500 леев или лишением свободы на срок до 5 лет. А за невыполнение своих обязанностей по уходу за ребёнком и его воспитанию грозит штраф в размере до 900 леев или исправительные работы на срок от 40 до 60 часов.

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