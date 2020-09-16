Избавиться не удалось: правоохранители задержали двоих молодых людей с коноплей

Избавиться не удалось: правоохранители задержали двоих молодых людей с коноплей

В Рыбнице задержали граждан, при которых обнаружили свёртки с коноплёй.

Правоохранители заметили двух подозрительных мужчин. Один из них, пишет mvdpmr.org, выбросил из кармана на обочину дороги бумажный свёрток.

Как выяснилось, рыбничане хранили наркосодержащее растение для личного употребления. От конопли пытались избавиться, испугавшись ответственности.

Растительная масса изъята и направлена на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанным грозит наказание в виде крупного штрафа, обязательные работы, либо до трёх лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md