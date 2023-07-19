Из-за жары уровень загрязнения воздуха в Кишиневе и Бельцах повысился

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Степень загрязнения воздуха в Бельцах и Кишиневе вдвое превышает максимально допустимую норму.

По данным Агентства по охране окружающей среды, за последние сутки слабое движение воздушных масс в горизонтальном направлении, а в ночное время и в вертикальном направлении, а также высокая температура воздуха способствовали накоплению загрязняющих веществ в воздухе, пишет tvn.md.

Были превышены санитарные нормы по диоксиду азота: в муниципии Кишинёв в 1,1-1,2 раза, а в муниципии Бельцы – в 1,1-1,9 раза.

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