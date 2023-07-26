Из-за жары движение большегрузов по столичным улицам ограничено

Комиссия по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинёв решила запретить ограничить движение большегрузного транспорта по улицам столицы с 8:00 до 21:00.
– В ситуации, когда днём температура воздуха достигает 38-40 градусов, асфальт на проезжей части в Кишинёве повреждается из-за большегрузных автомобилей, – пояснили в примарии.
Решение будет действительно до нового заседания КЧС.
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