Из-за жары движение большегрузов по столичным улицам ограничено

Из-за жары движение большегрузов по столичным улицам ограничено

Комиссия по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинёв решила запретить ограничить движение большегрузного транспорта по улицам столицы с 8:00 до 21:00.

– В ситуации, когда днём ​​температура воздуха достигает 38-40 градусов, асфальт на проезжей части в Кишинёве повреждается из-за большегрузных автомобилей, – пояснили в примарии.

Решение будет действительно до нового заседания КЧС.

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