Фермеры Республики Молдова понесут большие убытки из-за засухи этого года, а многие из них по причине отсутствия дохода не могут приступить к посеву сельскохозяйственных культур на следующий год. Об этом заявил исполнительный директор Национальной федерации фермеров (НФФ) Василе Мырзенко, который уточнил для IPN, что при отсутствии осадков пострадают урожаи пшеницы и ячменя, но самые большие потери будут зарегистрированы по урожаю кукурузы и подсолнечника.

– Властям следует оперативно принять меры и приступить к созданию комиссий с участием местных органов для выявления населенных пунктов, где фермеры пострадали от засухи, а также от ливней и града, и найти способы по оказанию им финансовой помощи. Проблема не только в том, что фермеры не получат ожидаемого дохода в этом году, но и в том, что они не смогут начать следующий сельскохозяйственный цикл, заключающийся в посеве озимой пшеницы и ячменя, – подчёркивает исполнительный директор НФФ.

Василе Мырзенко сообщил, что он владеет небольшим агропредприятием, а урожай пшеницы, который он соберёт в этом году, будет на 50% меньше прошлогоднего.

– Кукуруза же пострадала в полном объёме, так что урожая вовсе не будет. Подсолнечник тоже пострадает более чем на 50-60%, и вложенные затраты никак не покроются теми доходами, которые мы получим, – говорит исполнительный директор НФФ.

По словам Василе Мырзенко, орошение пшеницы, кукурузы и подсолнечника практически не применяется в Республике Молдова, так как оросительные системы в основном разрушены.

– Применение орошения в сельском хозяйстве очень дорого, и это проблема, которую необходимо решить. Кроме того, необходимо мотивировать фермеров, чтобы они возродили мелкомасштабное орошение, – восстановили заиленные озёра, пруды и другие водоёмы. Ручьи уносят дождевую и талую воду в Днестр и Чёрное море, а мы не собираем её в разные гидротехнические сооружения, чтобы использовать для орошения, – подчёркивает менеджер НФФ.

В то же время Василе Мырзенко считает, что даже запасов воды рек Днестр и Прут не хватило бы для обеспечения крупномасштабного орошения сельскохозяйственных культур.

Хотя представители государства говорят, что фермеры должны страховать свой бизнес, при чрезвычайных ситуациях такие проблемы существуют.