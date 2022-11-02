Из-за замкнувшей проводки загорелась котельная частного дома

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В пожарную службу в Дубоссарах накануне поступил звонок: на одной из улиц горит помещение.

Дым из котельной, пристроенной к дому, заметил хозяин. Пластиковая вагонка на потолке загорелась, начала плавиться и капать на пол. До приезда пожарных хозяин дома из садового шланга пытался сам потушить огонь, пишет mvdpmr.org.

При пожаре частично пострадала кухня, примыкающая к котельной. От высокой температуры оплавились все пластиковые предметы обихода.

Инспекторы установили – причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

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