Из-за сильного ветра в кишинёвском аэропорту не смог приземлиться самолёт из Стамбула

Из-за сильного ветра в кишинёвском аэропорту не смог приземлиться самолёт из Стамбула

Из-за сильного ветра на территории Молдовы возникли трудности с посадкой самолёта, выполняющего рейс из Стамбула в Кишинёв.

Согласно расписанию на сайте Международного аэропорта Кишинёва, он должен был приземлиться еще в 8.55, однако на протяжении более часа он был вынужден кружить над территорией нашей страны. Затем было принято решение вернуть самолёт обратно в аэропорт Стамбула. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Aviainvest, передаёт gagauzinfo.md.

О других отмененных или задержанных рейсов пока не сообщается.

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