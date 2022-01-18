Из-за сильного ветра без света остались 17 населённых пунктов

Из-за сильного ветра без света остались 17 населённых пунктов

Ветер порывами до 18-23 м/с минувшей ночью и сегодня днём ​​оставил без электричества 17 населенных пунктов в 11 районах Молдовы.

Как сообщили в пресс-службе АО “Premier Energy Distribution”, по состоянию на 14.00 есть проблемы с электроснабжением в 17 населенных пунктах Оргеевского, Ниспоренского, Яловенского, Штефан-Водского, Хынчештского, Кантемирского, Вулканештского, Тараклийского, Чимишлийского, Чадыр-Лунгского и Новоаненского районов, а также на окраинах Кишинёва.

На местах работают 64 группы оперативного реагирования компании. Они восстанавливают подачу электричества в населенных пунктах и к частным потребителям.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md