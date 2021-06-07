Из-за протеста ПДС у ЦИК движение в центре города заблокировано

0

Дорожное движение на улице Василе Александри между улицей Митрополит Варлаам и бульваром Штефана чел Маре приостановлено на неопределённый период из-за протеста, устроенного ПДС перед зданием ЦИК. Об этом сообщает Национальный инспекторат общественной безопасности. Водителей просят объезжать данную зону. Напомним, партия “Действие и солидарность” недовольна количеством участков, которые будут открыты на выборах за границей. ПДС считает их число недостаточным, в связи с чем требует от ЦИК пересмотреть своё решение.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.