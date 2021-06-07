Из-за протеста ПДС у ЦИК движение в центре города заблокировано

Из-за протеста ПДС у ЦИК движение в центре города заблокировано
Дорожное движение на улице Василе Александри между улицей Митрополит Варлаам и бульваром Штефана чел Маре приостановлено на неопределённый период из-за протеста, устроенного ПДС перед зданием ЦИК. Об этом сообщает Национальный инспекторат общественной безопасности. 

Водителей просят объезжать данную зону.

Напомним, партия “Действие и солидарность” недовольна количеством участков, которые будут открыты на выборах за границей. ПДС считает их число недостаточным, в связи с чем требует от ЦИК пересмотреть своё решение.

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