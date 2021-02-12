Из-за проблем с розеткой загорелся сельский дом

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Ночью в селе Белочи загорелся частный дом. В жилой комнате воспламенилась розетка.

К счастью, 37-летний владелец вовремя проснулся и успел выбежать на улицу, но перед этим совершил досадную ошибку – разбил окно. Из-за притока воздуха пламя стало разгораться быстрее. К моменту прибытия пожарных огонь охватил часть дома и крыши.

Площадь пожара составила 70 квадратных метров: уничтожены две жилые комнаты, коридор и веранда. Частично повреждена крыша дома, передаёт пресс-центр МВД ПМР.

Как выяснилось, к розетке через удлинитель было подключено несколько электрических приборов одновременно. Специалисты предполагают, что это и стало причиной происшествия.

Обстоятельства ЧП выясняются.

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