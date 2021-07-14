Всему виной – непотушенная сигарета: у сельчанки сгорела летняя кухня

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Соседи частного дома в селе Суклея стали свидетелями пожара и вызвали спасателей.

Прибывшие на место происшествия два пожарных расчёта боролись с воспламенением в летней кухне. Строение располагалось в двух метрах от дома и выгорело полностью. Жилая часть домовладения не пострадала, пишет mvdpmr.org.

Причиной возгорания могла стать неосторожность при курении. Хозяйка дома рассказала, что курила в помещении, окурок выбросила в печь и легла спать. Проснувшись от запаха дыма, женщина выбежала на улицу и стала звать на помощь.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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