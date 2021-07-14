Всему виной – непотушенная сигарета: у сельчанки сгорела летняя кухня

Всему виной – непотушенная сигарета: у сельчанки сгорела летняя кухня

Соседи частного дома в селе Суклея стали свидетелями пожара и вызвали спасателей.

Прибывшие на место происшествия два пожарных расчёта боролись с воспламенением в летней кухне. Строение располагалось в двух метрах от дома и выгорело полностью. Жилая часть домовладения не пострадала, пишет mvdpmr.org.

Причиной возгорания могла стать неосторожность при курении. Хозяйка дома рассказала, что курила в помещении, окурок выбросила в печь и легла спать. Проснувшись от запаха дыма, женщина выбежала на улицу и стала звать на помощь.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md