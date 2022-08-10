Из-за непогоды без света остались 18 населённых пунктов страны

Из-за непогоды без света остались 18 населённых пунктов страны

По данным поставщиков электроэнергии, из-за ливня и шквалистого ветра 9 августа частично обесточенными оказались жители 18 населённых пунктов в районах: Страшены, Новые Анены, Хынчешты, Гагаузия, Кантемир, Чимишлия, Леова, а также в муниципии Кишинёв. 

К сегодняшнему утру, 10 августа, в большинстве населённых пунктов подача электроэнергии была возобновлена. Отключёнными остаются 3 населённых пункта в Гагаузии и Кантемире. Специализированные бригады предпринимают все меры для восстановления электроснабжения.

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