Из-за непогоды без света остались 18 населённых пунктов страны

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По данным поставщиков электроэнергии, из-за ливня и шквалистого ветра 9 августа частично обесточенными оказались жители 18 населённых пунктов в районах: Страшены, Новые Анены, Хынчешты, Гагаузия, Кантемир, Чимишлия, Леова, а также в муниципии Кишинёв.

К сегодняшнему утру, 10 августа, в большинстве населённых пунктов подача электроэнергии была возобновлена. Отключёнными остаются 3 населённых пункта в Гагаузии и Кантемире. Специализированные бригады предпринимают все меры для восстановления электроснабжения.

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