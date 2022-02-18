Из-за неисправности у сельчанина на трассе загорелся автомобиль

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Житель села Воронково направлялся в Рыбницу. По дороге из-под капота его Volkswagen появился дым и вспыхнуло пламя.

Автовладелец хотел применить огнетушитель, но тот не сработал. Проезжавшие мимо водители попытались помочь владельцу машины, но не сумели открыть капот. Подоспевшие пожарные с помощью специнструментов ликвидировали возгорание, пишет mvdpmr.org.

Огнём повреждён моторный отсек. Возможно, произошла утечка бензина с последующим воспламенением. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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