Из-за неисправности у сельчанина на трассе загорелся автомобиль

Из-за неисправности у сельчанина на трассе загорелся автомобиль

Житель села Воронково направлялся в Рыбницу. По дороге из-под капота его Volkswagen появился дым и вспыхнуло пламя.

Автовладелец хотел применить огнетушитель, но тот не сработал. Проезжавшие мимо водители попытались помочь владельцу машины, но не сумели открыть капот. Подоспевшие пожарные с помощью специнструментов ликвидировали возгорание, пишет mvdpmr.org.

Огнём повреждён моторный отсек. Возможно, произошла утечка бензина с последующим воспламенением. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md