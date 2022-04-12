Из-за неисправного дымохода загорелся сельский дом

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Пожарные почувствовали запах гари с территории жилого участка, расположенного около пожарной части в селе Делакеу. Жильцы объяснили, что затопили печь, в доме всё в порядке.

Несмотря на спокойствие хозяев, пожарные всё же продолжали наблюдать за домом. Спустя полтора часа опасение специалистов подтвердилось: из-под кровли появился огонь. Пламя оперативно локализовали, пишет novostipmr.com.

Пострадала кровля. Остальную часть дома от огня удалось уберечь.

Перекал печи и неисправность дымохода стали возможной причиной ЧП. Владельцы дома использовали для дымохода асбестовую трубу, которая при высоких температурах подвержена механическим повреждениям. Множество старых вещей и книг способствовали распространению огня.

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