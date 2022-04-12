Из-за неисправного дымохода загорелся сельский дом

Из-за неисправного дымохода загорелся сельский дом

Пожарные почувствовали запах гари с территории жилого участка, расположенного около пожарной части в селе Делакеу. Жильцы объяснили, что затопили печь, в доме всё в порядке.

Несмотря на спокойствие хозяев, пожарные всё же продолжали наблюдать за домом. Спустя полтора часа опасение специалистов подтвердилось: из-под кровли появился огонь. Пламя оперативно локализовали, пишет novostipmr.com.

Пострадала кровля. Остальную часть дома от огня удалось уберечь.

Перекал печи и неисправность дымохода стали возможной причиной ЧП. Владельцы дома использовали для дымохода асбестовую трубу, которая при высоких температурах подвержена механическим повреждениям. Множество старых вещей и книг способствовали распространению огня.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md