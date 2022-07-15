Из-за короткого замыкания загорелся автомобиль с газовым баллоном

Из-за короткого замыкания загорелся автомобиль с газовым баллоном

Инцидент произошел накануне в Рыбнице. Автовладелец двигался по улице Вершигоры. Спустя некоторое время услышал подозрительные щелчки из-под приборной панели.

Водитель среагировал быстро: перекрыл вентиль установленного в автомобиле газового баллона и вызвал пожарных. Внутри моторного отсека появился дым. Открыть заблокированный капот и сбить пламя автовладельцу помогли очевидцы. Прибывшие на место происшествия огнеборцы завершили ликвидацию возгорания.

Огнём частично повреждены электропровода в моторной части машины. Возможной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Разбирательство продолжается.

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