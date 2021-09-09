Из-за коммунальной аварии в Бубуечь и на улице Индустриалэ в столице отключили газ

Из-за коммунальной аварии в Бубуечь и на улице Индустриалэ в столице отключили газ

Ряд предприятий на улице Индустриалэ в Кишинёве, а также коммуна Бубуечь, остались на два дня без газа. Это произошло после того, как накануне частная компания во время земляные работы повредила газовую трубу. 

Сотрудники Chişinău-Gaz ремонтируют повреждённую трубу. Работы будут длиться два дня, после чего коммуна Бубуечь и улица Индустриалэ вновь будут подключены к газоснабжению, передаёт publika.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md