Из-за коммунальной аварии в Бубуечь и на улице Индустриалэ в столице отключили газ

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Ряд предприятий на улице Индустриалэ в Кишинёве, а также коммуна Бубуечь, остались на два дня без газа. Это произошло после того, как накануне частная компания во время земляные работы повредила газовую трубу.

Сотрудники Chişinău-Gaz ремонтируют повреждённую трубу. Работы будут длиться два дня, после чего коммуна Бубуечь и улица Индустриалэ вновь будут подключены к газоснабжению, передаёт publika.md.

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