Из-за инаугурации Санду завтра перекроют весь центр города

Из-за инаугурации Санду завтра перекроют весь центр города

Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции.  

Так, для обеспечения общественного порядка с 10.00 до 13.00 движение транспорта будет ограничено в периметре следующих улиц и общественных мест:

  • площадь Великого национального собрания;
  • парк Штефана чел Маре;
  • ул. 31 августа 1989: в периметре улиц Сфатул Цэрий – Г. Бэнулеску-Бодони;
  • Букурешть: в периметре улиц Г. Бэнулеску-Бодони – Сфатул Цэрий;
  • Г. Бэнулеску-Бодони: в периметре улиц Митрополит Дософтей – Букурешть;
  • Мария Чеботарь: в периметре улиц Митрополит Дософтей – А. Щусева;
  • Штефана чел Маре: в периметре улиц С. Лазо – А. Пушкина;
  • Сфатул Цэрий: в периметре улиц Штефана чел Маре – Митрополит Дософтей.

Правоохранители приносят гражданам извинения за причинённые неудобства, а водителей призывают избегать движения в центре города, особенно в периметре вышеназванных улиц.

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