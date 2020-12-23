Из-за инаугурации Санду завтра перекроют весь центр города

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Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции.

Так, для обеспечения общественного порядка с 10.00 до 13.00 движение транспорта будет ограничено в периметре следующих улиц и общественных мест:

площадь Великого национального собрания;

парк Штефана чел Маре;

ул. 31 августа 1989: в периметре улиц Сфатул Цэрий – Г. Бэнулеску-Бодони;

Букурешть: в периметре улиц Г. Бэнулеску-Бодони – Сфатул Цэрий;

Г. Бэнулеску-Бодони: в периметре улиц Митрополит Дософтей – Букурешть;

Мария Чеботарь: в периметре улиц Митрополит Дософтей – А. Щусева;

Штефана чел Маре: в периметре улиц С. Лазо – А. Пушкина;

Сфатул Цэрий: в периметре улиц Штефана чел Маре – Митрополит Дософтей.

Правоохранители приносят гражданам извинения за причинённые неудобства, а водителей призывают избегать движения в центре города, особенно в периметре вышеназванных улиц.

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