Из-за холодной весны в Молдове был зафиксирован существенный рост потребления природного газа

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В Молдове из-за холодной весны был зафиксирован рост потребления природного газа, в том числе предприятиями термоэнергосектора, значительно был превышен лимит его отбора, указанный в контракте между ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз».

Как сообщает пресс-служба компании «Молдовагаз», на апрель 2021 года данный лимит установлен на уровне 69,3 миллиона кубометров – это один из наиболее высоких показателей за последние 10 лет. При этом фактический отбор газа составил по итогам месяца 99,6 миллиона кубометров, с ростом более чем на 40% от запланированного уровня.

Увеличение потребления частично было компенсировано за счет отбора 30 миллионов кубометров в марте и 20 миллионов кубометров в апреле из подземных хранилищ Украины, в которые данный объем газа был закачан в интересах АО «Молдовагаз» в прошлом году. Годовое потребление природного газа правобережной частью Молдовы варьируется в пределах 1 миллиарда кубометров, из которых порядка 80% приходятся на холодное время года и отопительный сезон.

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