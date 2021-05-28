Из-за хаоса, устроенного Санду, люди признаются, что в этом году живут хуже, чем в прошлом, – Додон

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За последние два дня Игорь Додон провёл уже 13 встреч с гражданами, и на каждой из них люди сетовали на то, что в этом году они живут хуже, чем в прошлом. И это несмотря на то, что по ряду причин 2021-й лучше, чем был 2020-й: нет засухи, есть дожди, а значит будет хороший урожай, к тому же появились вакцины от коронавируса, и число новых случаев COVID-19 пошло на спад.

– Но люди чувствуют, что живут хуже. Почему? Потому что растут цены, потому что не знают, чего ждать от завтрашнего дня, потому что в этом году не делают дороги, как это было в прошлом – в прошлом году каждое село получило минимум 1 млн леев на дороги, в этом году не дали. Люди сами говорят, что в прошлом году была какая-то стабильность. Президент вместе с парламентом и правительством работали вместе по плану, и была вера в завтрашний день, была команда. А в этом году тотальный хаос. Люди не чувствуют себя защищёнными, – пояснил он.

Граждане, отметил лидер ПСРМ, обеспокоены тем, что президент не пытается объединить всех, а вместо этого занимается конфликтами и войнами. На этом фоне происходит тотальный рост цен на всё.

– 5 месяцев хаоса. И Майя Санду опять обвиняет в этом меня. А я в чём виноват? Я распустил парламент? Я не хотел назначать правительство? Если бы назначили правительство, эти проблемы были бы уже решены. Все эти проблемы были созданы из-за амбиций президента, к сожалению. Люди это знают и оценят на предстоящих выборах, – уверен Игорь Додон.

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