Из-за халатности рабочих в Хынчештах от отравления угарным газом погибли три человека

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Прокуратура Хынчештского района завершила и передала в суд уголовное дело, в котором фигурируют слесарь и неквалифицированный рабочий. Они обвиняются в убийстве по неосторожности трёх человек.

Согласно материалам дела, в октябре 2019 года слесарь ввёл в эксплуатацию отопительную систему с дефектом, который был установлен ранее неуполномоченным лицом. По версии прокуратуры, слесарь знал, что рабочий установил отопительную систему, нарушив герметичность, что ставило под угрозу жизнь людей, живших в этом доме. Из-за допущенной халатности обвиняемых в ночь на 16 октября в доме произошла утечка газа, в результате чего погибли двое молодых людей в возрасте 24 и 25 лет и 21-летняя девушка.

Судмедэкспертиза показала, что смерть молодых людей наступила в результате отравления угарным газом. Обвиняемые не признали свою вину. В ходе расследования было установлено, что ранее подозреваемые привлекались к уголовной ответственности, не связанной с лишением свободы. Один из них был лишён права управления транспортными средствами за пьяную езду, а второй получил наказание за незаконное производство и хранение наркотиков.

Если вина мужчин будет доказана, им грозит до 6 лет лишения свободы.

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