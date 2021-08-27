Из-за густого тумана в кишинёвском аэропорту не смог приземлиться самолёт из Анталии

Из-за густого тумана в кишинёвском аэропорту не смог приземлиться самолёт из Анталии

Самолёт компании Air Moldova, вылетевший сегодня утром из Анталии в Кишинёв, несколько часов не мог приземлиться в столичном аэропорту.

Пилотам пришлось кружиться над аэропортом в надежде, что туман рассеется. Попытки не увенчались успехом: в итоге самолёт приземлился в аэропорту Одессы, пишет sinteza.org.

Еще один самолёт перенаправлен, а самолёты из Анталии, Венеции и Рима задерживаются.

Напомним, что по причине тумана в Кишинёв на празднование Дня независимости не попали Клаус Йоханнис и Владимир Зеленский.

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