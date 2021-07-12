Из-за дождей пострадали десятки гектаров сельскохозяйственных угодий (ВИДЕО)

Из-за дождей пострадали десятки гектаров сельскохозяйственных угодий (ВИДЕО)

Сотрудники ГИЧС помогли откачать воду с нескольких сельскохозяйственных угодий, пострадавших от непогоды.

По данным ведомства, в селе Киркаешты затопило 45 га пшеницы и 20 га подсолнечника. С пострадавших полей спасатели откачали около 6 800 м3 воды.

Откачивать воду пришлось и в селе Плоп-Штюбей, где осадки повредили 22 га подсолнечника и 12 га кукурузы. Вмешательство ГИЧС также понадобилось в селе Валя Верде.

Территориальные комиссии занимаются подсчётом ущерба, нанесённого стихией.

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