Из-за безответственности родителей страдают дети: в Комрате подросток перевернулся на квадроцикле

Из-за безответственности родителей страдают дети: в Комрате подросток перевернулся на квадроцикле

12-летний мальчик был доставлен в больницу с травмами. 

По данным пресс-службы Национального инспектората общественной безопасности, несовершеннолетний управлял квадроциклом. Перед этим родители дали ему несколько уроков вождения. Из-за отсутствия опыта мальчик совершил резкий манёвр, в результате которого транспортное средство перевернулось. Юный водитель получил травмы.

Полиция призывает взрослых не ставить под угрозу жизнь и здоровье детей. Уроков вождения от родителей недостаточно для того, чтобы доверить ребёнку управление транспортным средством.

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