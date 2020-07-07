Из тюрьмы в Крикова сбежал заключенный (ФОТО)

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22-летний уроженец села Кэинарь Каушанского района, приговорённый к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы, сбежал сегодня утром из пенитенциара №4 в Крикова.

Согласно представленным данным, ему осталось отсидеть ещё 5 лет и 11 месяцев. Органы правопорядка вышли на его след, передаёт deschide.md.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о сбежавшем, просят позвонить по телефонам: 0 (22) 40-97-87; 078777408; 078903520; 453-549; 405-104; 453-630.

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