Из-под домашнего ареста сбежал мужчина, обвиняемый в покушении на убийство бывшей супруги

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Полиция разыскивает жителя Унген, который в канун прошлого Нового года намеренно протаранил машину, в которой находились его бывшая жена и ребёнок. Находившийся под домашним арестом мужчина срезал свой браслет наблюдения и сбежал.

Нарушитель должен был явиться на судебное заседание в Страшенский суд, где с июня рассматривается заведённое на него дело о покушении на убийство. Однако в органы правосудия обвиняемый не явился, пишет protv.md.

По данным правоохранителей, на мужчине был надет браслет с GPS-датчиком, с которого перестали поступать сигналы. В доме нарушителя обнаружили срезанный браслет наблюдения.

В результате ужасной аварии, спровоцированной сбежавшим мужчиной, его жена оказалась прикованной к инвалидной коляске. Ребёнок был серьёзно травмирован и перенёс операцию, пишет источник.

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