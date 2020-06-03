Из первых уст: о чем Додон планирует говорить с Путиным (ВИДЕО)

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Глава государства считает свой предстоящий визит в Москву чрезвычайно важным. Игорь Додон планирует обсудить в его рамках несколько важных вопросов. Об этом он рассказал в рамках программы на радио “Спутник Молдова”.

– Первый – кредит. Второй – авторизации на международные перевозки. Третий – продление срока беспошлинного ввоза молдавской продукции в РФ после 1 июля. Это очень важные темы, которые затрагивают экономику РМ, – сказал Додон.

Президент отметил, что дискуссии по этим вопросам уже были инициированы. В частности, напомнил он, Ион Кику отправил письмо российскому премьеру по поводу кредита.

– Эти деньги предусмотрены в бюджете РФ. Мы должны обсудить с российскими коллегами, по-прежнему ли они готовы предоставить нам их. Не думаю, что нужно пересматривать многие вещи. Сумма ясна, процентная ставка – тоже. Даже политические оппоненты, которые инициировали обращение в КС, говорят, что условия очень хорошие, уже есть внутренний консенсус. Теперь нужно посмотреть, готова ли российская сторона снова подписать этот контракт, – отметил глава государства.

Игорь Додон выразил надежду на то, что по всем трем вопросам будут приняты положительные решения.

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