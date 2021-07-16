Из “оранжевого” кода в “зелёный”: какие решения приняты Чрезвычайной комиссией по общественному здоровью муниципия Кишинёв (DOC)

Из “оранжевого” кода в “зелёный”: какие решения приняты Чрезвычайной комиссией по общественному здоровью муниципия Кишинёв (DOC)

В Кишинёве был аннулирован “оранжевый” код пандемической опасности и объявлен “зелёный” код.

Соответсвующее постановление приняли накануне члены Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью муниципия. Так, остаётся обязательным ношение защитных масок во всех закрытых общественных местах, в общественном транспорте, на остановках, на открытых пространствах с большим количеством людей. На массовых собраниях должно сохраняться минимальное физическое расстояние в один метр.

Подробнее со всеми решениями Комиссии можно ознакомиться в документе.

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