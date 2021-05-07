Из Молдовы в Румынию доставили партию сыворотки от ботулизма

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Несколько ампул антиботулиновой сыворотки получит пациент из соседней страны.

Вертолёт SMURD приземлился на стадионе “Динамо”. Сотрудники ГИЧС в сохранности доставили препарат, предоставленный столичной инфекционной больницей “Тома Чорба”. Лекарство было передано медицинскому экипажу соседней страны для доставки пациенту в больницу в Тыргу-Муреш.

По данным ГИЧС, это четвёртая аэромедицинская операция SMURD, проведённая с начала года.

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