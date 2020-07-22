Из Молдовы в Испанию: водитель микроавтобуса пытался незаконно вывезти из страны крупную партию сигарет (ФОТО)

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Сотрудники Пограничной полиции и Таможенной службы пресекли попытку контрабанды крупной партии табачных изделий. Правоохранителями было изъято 9 000 сигарет.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, инцидент был зафиксирован сегодня. К контрольно-пропускному пункту подъехал микроавтобус Mercedes Sprinter с прицепом. За рулём транспортного средства находился 47-летний мужчина с двойным гражданством – Молдовы и Румынии. В результате тщательной проверки в прицепе были найдены коробка и сумка, в которых были спрятаны 450 пачек сигарет с молдавскими акцизами. По словам водителя, партия должна была быть доставлена в Испанию.

Сигареты были изъяты, а прицеп – конфискован до выяснения обстоятельств. Возбуждено уголовное дело.

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