Из молдавских театров уходят актёры. Министр культуры: Я рад, что они увольняются (ВИДЕО)

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Некоторые актёры вынужденно уходят из профессии. Директор кукольного театра “Гугуца” Габриела Лунгу говорит, что за последний месяц получила сразу несколько заявлений об увольнении. Большинство из них связано с низкими зарплатами – во время пандемии спектаклей почти не было, а значит и доходы театров были незначительными.

Министр культуры Серджиу Продан, однако, к сложившейся ситуации равнодушен. Более того, он считает, что лучше пусть актёры уходят, чем заражаются коронавирусом.

– Я рад, что они написали заявления об увольнении, потому что ситуация, если бы мы не приняли эти меры и если бы они заразились, была бы более сложной и трагической, – заявил Продан, пишет sinteza.org.

Ранее мы писали, что за месяц более 30 педагогов покинули систему образования.

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