Из молдавских театров уходят актёры. Министр культуры: Я рад, что они увольняются (ВИДЕО)

Из молдавских театров уходят актёры. Министр культуры: Я рад, что они увольняются (ВИДЕО)

Некоторые актёры вынужденно уходят из профессии. Директор кукольного театра “Гугуца” Габриела Лунгу говорит, что за последний месяц получила сразу несколько заявлений об увольнении. Большинство из них связано с низкими зарплатами – во время пандемии спектаклей почти не было, а значит и доходы театров были незначительными. 

Министр культуры Серджиу Продан, однако, к сложившейся ситуации равнодушен. Более того, он считает, что лучше пусть актёры уходят, чем заражаются коронавирусом.

– Я рад, что они написали заявления об увольнении, потому что ситуация, если бы мы не приняли эти меры и если бы они заразились, была бы более сложной и трагической, – заявил Продан, пишет sinteza.org. 

Ранее мы писали, что за месяц более 30 педагогов покинули систему образования.

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