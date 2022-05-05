Из ковид-госпиталя в Слободзее сбежала 12-летняя девочка

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Из ковид-госпиталя в городе Слободзея сбежала 12-летняя жительница села Парканы. Как оказалось, девочка – родная сестра несовершеннолетних, которые накануне тоже самовольно ушли из больницы.

Напомним, 29 апреля около полуночи 14-летняя девочка и её 6-летний брат забрали свою 9-месячную сестру и убежали из провизорного отделения. Дети лежали там с подозрением на COVID-19. У ворот больницы на такси их ждала мать. Несовершеннолетние уехали с ней в неизвестном направлении.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, у 12-летней девочки диагноз COVID-19 подтвердился. Ночью 1 мая она самовольно покинула больницу. Инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с инспекторами села Парканы нашли подростка дома. Она там находилась одна. Матери, её брата и сестёр не было. Беглянку доставили обратно в ковид-госпиталь на лечение.

Сбежавших детей и их мать правоохранители продолжают искать. Ведётся разбирательство.

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