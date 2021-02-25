Из Кишинёва в Москву запущен дополнительный авиарейс

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Авиакомпания “Air Moldova” объявила о запуске дополнительных рейсов по маршруту “Кишинёв-Москва/Домодедово” по четвергам.

Начиная с сегодняшнего дня рейс 9U 171 выполняется по следующему расписанию:

вылет из Кишинёва в 13:40; прибытие в Домодедово в 16:30 (время местное).

Таким образом, на данный момент “Air Moldova” выполняет рейсы по маршруту “Кишинёв-Москва/Домодедово” дважды в неделю: по четвергам и субботам.

Рейсы по маршруту “Москва/Домодедово-Кишинёв” выполняются по вторникам, четвергам и субботам.

Билеты на чартерные рейсы Кишинёв-Москва/Домодедово доступны для продажи на сайте www.airmoldova.md, а также в офисах авторизованных агентств.

Въезд на территорию Российской Федерации разрешён гражданам РФ, а также определённым категориям пассажиров, полный перечень которых указан здесь.

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