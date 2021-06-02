Из ЕС в Молдову без документов: пограничники пресекли крупную контрабанду бытовой техники

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По данным пресс-службы Пограничной полиции, инцидент произошёл накануне на трассе М1, вблизи КПП “Леушень”.

Сотрудники Пограничной полиции остановили два микроавтобуса Ford Transit для проверки. Водители, оба жители Кишинёва, возвращались из страны-члена ЕС. В ходе проверки в транспортных средствах было обнаружено 25 единиц бытовой техники различных немецких фирм, в том числе сушилки для белья, стиральные машины, пылесосы, холодильники, кофемашины. На эти товары у водителей не было никаких документов.

Нарушители объяснили, что купили технику у посредников. Товар был изъят до выяснения обстоятельств.

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