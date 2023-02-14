Из Брюсселя – в отставку

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О том, что кабинет министров Натальи Гаврилицы не оправдал доверия кураторов

Анастасия Погодина, info@aif.md

В Молдове меняется исполнительная власть. На пост премьер-министра предложен силовик Дорин Речан. На этой неделе станет известен и новый состав кабмина.

Разрушенные планы

В минувшую среду заседание правительства не состоялось. На тот момент ещё премьер-министр Наталья Гаврилица вместе с несколькими главами министерств принимала участие в 7-м заседании Совета ассоциации Республика Молдова – ЕС. Сопровождавший её в числе других членов молдавской делегации тогда ещё вице-премьер Андрей Спыну написал с места событий: «После полутора лет нахождения у власти Молдова стала намного ближе к ЕС. Нам предстоит ещё много работы, но я уверен, что у нас всё получится. У нас есть несколько конкретных целей: интеграция энергосистемы нашей страны с европейской; дороги, железная дорога и политики, которые обеспечат нам более быстрое транспортное сообщение с ЕС; снижение тарифов на роуминг на всём европейском пространстве. Вперёд, Молдова!»

Но в то время как А. Спыну строил планы на будущее, в Телеграм-каналах в Молдове активно обсуждалась приближающаяся отставка кабмина Гаврилицы. Прогнозы экспертов оправдались. В пятницу, 10 февраля, на пресс-конференции Наталья Гаврилица объявила о своей отставке, не назвав причины ухода. В своей прощальной речи чиновница отметила, что правительство под её руководством сделало немало для страны: удалось сохранить спокойную обстановку в Приднестровье, выдержать кризис беженцев, справиться с газовым кризисом, повысить зарплаты некоторым категориям работников, получить статус кандидата в члены ЕС. Вместе с тем Н. Гаврилица отметила огромную поддержку, которую правительство РМ получало из-за рубежа, и не преминула подчеркнуть, что если бы исполнительная власть пользовалось такой же поддержкой внутри страны, как и за рубежом, то они бы сделали больше.

В Кишинёве два месяца готовилось это отстранение: в администрации президента, мелкими группами, не как в прошлый раз – со всей фракцией.

«Ушли» премьера

Следует отметить, что держалась отставная глава кабмина из последних сил. Как отметил кто-то из экспертов, только сильный характер не позволил ей расплакаться перед камерами из-за того, как с ней поступили однопартийцы.

Экс-премьер-министр Влад Филат, лидер партии, из которой вышли большинство членов PAS, убеждён, что Н. Гаврилица не сама ушла, а её убрали в прямом смысле этого слова.

– Это видно из её выступления, по её тону, посылу, что, если бы у неё была такая же поддержка изнутри, как извне… – убеждён В. Филат. – …В Кишинёве два месяца готовилось это отстранение: в администрации президента, мелкими группами, не как в прошлый раз – со всей фракцией.

По мнению журналиста и эксперта Дмитрия Чубашенко, кабинет министров Гаврилицы был отправлен в отставку, чтобы спасти рейтинг президента, который катастрофически падает, и чтобы новый премьер смог провести РМ через войну и кризис безопасности.

Многие аналитики сходятся во мнении: причиной отставки Н. Гаврилицы было то, что она ничего не сделала из пунктов программы ассоциации с ЕС, все реформы мертвы, а правительство вызывало раздражение из-за своей лихорадочной агитации без каких-либо окончательных решений.

Известно без консультаций

В тот же день, 10 февраля, президент М. Санду предложила новую кандидатуру на пост премьера. Им стал секретарь Высшего совета безопасности, экс-глава МВД в правительстве Филат-2 Дорин Речан. За несколько часов до его выдвижения главой государства было объявлено о проведении якобы консультаций с парламентскими фракциями, чтобы обсудить кандидатуру премьера, хотя она была заранее известна. Речана прочили в премьеры уже давно. Фракция ПСРМ от консультаций с президентом отказалась, аргументировав тем, что приглашение им поступило всего за 40 минут до встречи.

У Д. Речана есть 15 дней, чтобы сформировать кабинет министров и разработать программу деятельности, которые должны быть вынесены на обсуждение парламента.