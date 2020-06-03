Из больницы в Кантемире пропал мужчина: родственники просят помощи в поисках

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Из больницы в Кантемире исчез 42-летний мужчина. По словам родственников, 17 мая к нему отправился дедушка, однако внука в больнице не нашёл.

По словам врачей, пишет echipa.md, мужчина ночью покинул медучреждение. С тех пор о нём ничего не известно. Семья пропавшего обратилась в полицию, однако поиски пока не принесли результатов.

Особые приметы пропавшего: среднее телосложение, карие глаза и каштановые волосы. Всех, кто узнал человека на фото и знает о его местонахождении, просят позвонить по номерам 068 577 100 или 112.

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