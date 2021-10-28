Из Бельгии экстрадирован молдаванин, объявленный в розыск за оборот наркотиков

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46-летний мужчина в начале года был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.

Подозреваемый ввёз контрабандой в Молдову тысячи психотропных таблеток. Его задержали с поличным при попытке сбыта запрещённых веществ.

Гражданин находился под домашним арестом, но на судебное заседание не явился. Вскоре его объявили в розыск.

Нарушителя задержали в Бельгии и экстрадировали в РМ.

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