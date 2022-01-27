Из автопарка в Бендерах угнали микроавтобус

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Накануне правоохранителям поступило заявление от жителя Бендер. Он сообщил, что из автопарка угнан его микроавтобус Mercedes-Benz.

В считанные минуты все наряды получили информацию с ориентировкой о совершённом правонарушении. Спустя час экипаж ДПС заметил пропавший бус, ехавший по одной из улиц микрорайона Шёлкового, передаёт novostipmr.com.

На момент остановки у гражданина за рулём не было водительского удостоверения. От молодого человека исходил запах спиртного. Позже результат медицинского освидетельствования подтвердил, что водитель находился в алкогольном опьянении.

Инспекторы выяснили: микроавтобус пребывал в одном из автопарков города на покраске. В какой-то момент двое рабочих предприятия 22 и 23 лет хотели, по их словам, съездить на крупногабаритном транспорте в селе Кицканы за дровами. До пункта назначения приятели не доехали: решили вернуться. На полпути их и остановили автоинспекторы.

Выяснилось, что 22-летний молодой человек, который был за рулём микроавтобуса, водительских прав никогда не получал, а за угон транспортных средств дважды судим. Он сейчас отбывает 10-суточный административный арест за управление транспортным средством, не имея на то права.

По факту неправомерного завладения автомобилем правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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