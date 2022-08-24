Из 24 филиалов останется 11, сотрудников оптимизируют: администрация “Почты Молдовы” рассказала о реорганизации предприятия

Госпредприятие “Почта Молдовы” будет модернизировано в соответствии с пятью основными стратегическими задачами: строительство сортировочного узла, обновление автопарка, развитие информационных отношений, мобильных почтовых услуг, а также внедрение электронных денег, заявил сегодня на пресс-конференции врио администратора учреждения Роман Кожухарь.

– Эта реорганизация принесёт только преимущества, которые предусматривают расширение спектра услуг и привлечение инвестиций, – сказал Кожухарь.

Он поставил точку в появившихся в общественном пространстве спекуляциях относительно процесса реорганизации и пояснил, что “государство остается основным акционером, акционерное общество не будет приватизировано”, сообщает moldpres.md.

– В настоящее время у “Почты Молдовы” 24 филиала, в которых работают директора, администраторы, главные бухгалтеры и так далее, что только обременяет административные расходы предприятия и не способствует повышению качества услуг. Убеждены, что деньги нужно тратить эффективно, в первую очередь вкладывая их в модернизацию. Наш анализ показывает, что 11 филиалов, которые останутся после реформы, более чем достаточно для обеспечения административной деятельности. Что касается 1200 почтовых отделений, хочу подчеркнуть, что на их деятельность это никак не повлияет, – отметил глава предприятия.

Реорганизация также предполагает оптимизацию численности работников, которая, однако, будет составлять небольшую долю: из пяти тысяч работников доля оптимизированного персонала составит до трёх процентов.

– Гарантирую, что будет обеспечен прозрачный и справедливый процесс, который будет осуществляться в полном соответствии с правовыми нормами,– подытожил Роман Кожухарь.

Агентство госсобственности объявило 16 августа, что ГП “Почта Молдовы” вступает в этап модернизации. Проект постановления правительства, разработанный АГС и вынесенный на общественное обсуждение, предусматривает реорганизацию предприятия в акционерное общество.

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