Итоги выходных: полиция поймала более 900 лихачей на дорогах

Итоги выходных: полиция поймала более 900 лихачей на дорогах

В минувшие выходные патрульные выявили на дорогах более 2 000 нарушений ПДД.

914 водителей превысили скорость, 131 автовладелец нарушил правила остановки и не пропустил пешеходов. 40 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии, ещё 106 ехали непристёгнутыми.

Кроме того, по данным патрульной службы, за выходные было выявлено почти 100 пешеходов, переходивших дорогу в неположенных местах.

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