Итоги выходных: полиция наказала более 1 200 лихачей на дорогах

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С 27 по 29 марта патрульные выявили на дорогах более 2 400 нарушений ПДД.

Более 1 220 водителей превысили скорость, 243 водителя нарушили правила остановки и не пропустили пешеходов, а более 340 автолюбителей допустили иные нарушения. 38 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии, ещеёдвое отказались пройти тест на алкоголь. Во всех случаях нарушителей лишили водительских прав.

По данным патрульной службы, за выходные произошло 9 серьёзных ДТП, в результате которых 2 человека погибли и 9 получили травмы.

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