Итоги выходных: на границе выявили полсотни “липовых” COVID-тестов

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Ещё 49 поддельных тестов на коронавирус выявили на выходных на разных КПП страны. Большинство граждан приобрели результаты анализов через третьих лиц. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной полиции.

Обнаружили пограничники и поддельные водительские права. Документ, якобы выданный украинскими властями, предъявил 31-летний житель Окницкого района. Удостоверение отправили на экспертизу.

Все обстоятельства инцидентов устанавливаются.

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