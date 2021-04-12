Итоги выходных: на границе выявили полсотни “липовых” COVID-тестов

Итоги выходных: на границе выявили полсотни “липовых” COVID-тестов

Ещё 49 поддельных тестов на коронавирус выявили на выходных на разных КПП страны. Большинство граждан приобрели результаты анализов через третьих лиц. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной полиции. 

Обнаружили пограничники и поддельные водительские права. Документ, якобы выданный украинскими властями, предъявил 31-летний житель Окницкого района. Удостоверение отправили на экспертизу.

Все обстоятельства инцидентов устанавливаются.

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