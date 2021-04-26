Итоги выходных: два любителя “покайфовать” попались карабинерам

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Инциденты зарегистрировали в столичных секторах Рышкановка и Чеканы.

Так, на улице М. Садовяну карабинеры остановили 24-летнего мужчину, который признался, что у него есть пакетик с наркотиком. Запрещённое вещество гражданин добровольно передал сотрудникам правоохранительных органов.

В другом случае на улице Киев был задержан 34-летний мужчина, который вёл себя странно. Заметив карабинеров, гражданин достал из кармана пакетик с предположительно наркотическим веществом и попытался от него избавиться.

В обоих случаях задержанных доставили в полицейские участки, а изъятые вещества были отправлены на экспертизу.

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