Итоги второго тура новых местных выборов: кандидат ПДС проиграл в Оргееве, кандидат БКС выиграл в Сороках

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Центральная избирательная комиссия представила предварительные итоги второго тура новых местных выборов. Кандидат от ПДС проиграл в коммуне Гетлова Оргеевского района. А представитель Блока коммунистов и социалистов Валериу Ковальчук одержал уверенную победу в селе Застынка Сорокского района, набрав 65,37% голосов избирателей.

В селе Глинжень Фалештского района победил кандидат от “Нашей партии” Виорел Зарижа, а коммуну Гетлова возглавит представительница партии “Șor” Анастасия Светличный.

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