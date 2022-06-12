Итоги второго тура новых местных выборов: кандидат ПДС проиграл в Оргееве, кандидат БКС выиграл в Сороках

Итоги второго тура новых местных выборов: кандидат ПДС проиграл в Оргееве, кандидат БКС выиграл в Сороках

Центральная избирательная комиссия представила предварительные итоги второго тура новых местных выборов. Кандидат от ПДС проиграл в коммуне Гетлова Оргеевского района. А представитель Блока коммунистов и социалистов Валериу Ковальчук одержал уверенную победу в селе Застынка Сорокского района, набрав 65,37% голосов избирателей. 

В селе Глинжень Фалештского района победил кандидат от “Нашей партии” Виорел Зарижа, а коммуну Гетлова возглавит представительница партии “Șor” Анастасия Светличный.

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